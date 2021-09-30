Россия готовит повышение пошлин на вино, косметику и парфюмерию из Европы

Минэкономразвития России намерено предложить повысить пошлины на некоторые товары, импортируемые из Евросоюза. В список попали духи и туалетная воды, некоторые виды вин и пиво, декоративная косметика и прочие потребительские товары, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Повышение пошлин планируется сделать ответом на специальную защитную пошлину ЕС в отношении российской металлургической продукции. Размер новых пошлин еще не определен, однако ставки могут быть вплоть до запретительных, отмечает издание.

В список европейских товаров могут быть также включены обувь, холодильники, сельхозоборудование и прочее.

В июне 2021 года Еврокомиссия продлила ограничительные меры на три года, напомнил представитель Минпромторга. В связи с этим у России возникает право на приостановку торговых уступок для Европы на сумму, эквивалентную понесенному ущербу. "Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции", - объяснил чиновник.

В настоящее время Минпромторг и Минэкономразвития обсуждают целесообразность введения этих мер.