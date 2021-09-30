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Новый суд появится в Акмолинской области

Новый суд появится в Акмолинской области

В городе Косшы Акмолинской области будет образован суд, соответствующее согласие было дано 30 сентября на заседании Высшего Судебного Совета Казахстана.

Также Совет дал согласие на установление штатной численности суда в Кошсы и изменение штатной численности других судов республики, пишет "Казинформ".

Кроме того, Совет решил продлить срока пребывания в должности некоторых судей, достигших пенсионного возраста, и утвердил обновленные составы рабочих органов при Высшем Судебном Совете.

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Вестник Кавказа

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