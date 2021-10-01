Немецкая Die Welt недовольна взаимодействием России и Турции в Карабахе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшие накануне в Сочи, стали информационным поводом для статьи немецкого издания Die Welt, выразившего недовольно тесным взаимодействием Москвы и Анкары. Автор Die Welt Грегор Швунг называет международный миротворческий процесс в Нагорном Карабахе провальным и опасается, что теперь Россия и Турция смогут беспрепятственно продвигать собственные интересы в регионе.

Описывая ситуацию на освобожденных азербайджанских землях, Швунг отмечает: "Всего лишь в 15 метрах от российского флага реет турецкий флаг, а рядом с ним – азербайджанский. Небольшой забор посередине улицы – новая линия разграничения. На одной стороне - армянонаселенная часть Нагорного Карабаха, контролируемая российскими миротворческими силами. На другой – дорога к Шуше, городу, который Азербайджан освободил при поддержке Турции прошлой весной… Политическая реальность в Нагорном Карабахе на деле является частью инсценировки двух сил – Турции и России".

"В Сирии, Ливии и на Украине Россия и Турция подчас поддерживали разные стороны конфликтов, но в итоге всегда договаривались", - напоминает автор, при этом сетуя на то, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут выдавить Запад со своих "задних дворов".

По его данным, "до лета прошлого года в первую очередь европейцы надеялись, что смогут играть роль в многолетнем конфликте вокруг Карабаха", но теперь это сложно. "После развала СССР Армения захватила Нагорный Карабах, а заодно и семь азербайджанских районов вокруг него. Тлевший с тех пор конфликт между Азербайджаном и Арменией должен был быть разрешен под патронатом [Минской группы] ОБСЕ. США, Франция и Россия взяли в свои руки руководство процессом, Германия также принимала в нем участие, но безуспешно. В прошлом году терпение Баку лопнуло. Многолетнее обучение армии и поставки турецких БПЛА добавили Азербайджану уверенности, - отмечает Die Welt. - Всего за 44 дня Азербайджан отвоевал большую часть оккупированных территорий… Мирный процесс в рамках ОБСЕ провалился. В договоре о прекращении огня было прописано размещение [на азербайджанской территории] российских миротворческих сил".

Грегор Швунг убежден, что в Карабахе Путин и Эрдоган не являются противниками. Военного успеха Азербайджан достиг, в том числе, благодаря использованию турецких беспилотников, и в Баку благодарны Анкаре, говоря о принципе "одна нация, два государства" и о союзнических отношениях.

"Новая реальность уже видна Карабахе. В городе Физули строится новый международный аэропорт, а через гористую местность проложена новая дорога к городу Шуша. Там происходит восстановление практически полностью уничтоженного города, считающегося культурным центром Азербайджана. Везде задействованы турецкие компании", - говорится в публикации, автор которой подчеркивает, что эта ситуация "никого не нервирует в Кремле".

"Россия создала на земле факты, которые утверждают ее как более сильного игрока", - цитирует Die Welt эксперта центра Carnegie Europe Томаса де Ваала. Россия была соавтором Заявления о прекращении огня, она представлена войсками в регионе и имеет тесные экономические связи с Баку. Азербайджан едва ли сможет отвернуться от Москвы. Отношения с Россией также "тесные", чем в Баку "очень довольны", приводит Die Welt слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Статья завершается пессимистической, с точки зрения Die Welt, цитатой де Ваала: "В Кремле турецкое участие рассматривают как цену за то, чтобы оставлять Европейский Союз в стороне от процесса. Путин и Эрдоган дали ясно друг другу понять, где в регионе проходят красные линии. И будут их уважать, поскольку общий интерес в том, чтобы маргинализировать Запад".