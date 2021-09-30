Врачи отмечают изменение первых симптомов коронавируса

Этой осенью первые симптомы коронавируса COVID-19 отличаются от тех, кто были весной, рассказали Общественной Службе Новостей несколько российских врачей.

Теперь коронавирус больше похож на грипп. "Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше", - заявил врач Александр Эдигер.

У заболевших появляются насморк, боли и першение в горле, быстро развивается кашель с большим количеством мокроты, который долгое время не проходит.

Кроме того, этой осенью у инфицированных обнаруживаются головокружения, головные боли, выраженная слабость. Эти неврологические симптомы появляются максимум на второй день и длятся неделями, добавил медик.

Некоторые симптомы остались неизменными: нарушения пищеварения, диарея, боли в животе, тошнота и рвота.

Новым симптомом является сильный насморк, поделился глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков. По его словам, коронавирус становится более стремительным, но не менее опасным.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 233 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России выявлены 7 511 026 случаев заражения.