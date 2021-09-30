В Георгиевске произошло тройное ДТП

В четверг, 30 сентября, в Георгиевске произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Lanos, "ВАЗ 2114" и "ВАЗ 2106".

Авария случилась примерно в 15:00 на пересечении улиц Октябрьская и Промышленная.

Как отмечается, водитель Chevrolet Lanos при повороте налево не предоставил преимущество другим участникам движения, из-за чего произошло столкновение трех машин.

В результате ДТП пострадали владелец Chevrolet, а также водитель и два пассажира "ВАЗ 2114".

По факту происшествия проводится проверка, передает "Победа 26".