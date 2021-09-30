Лукашенко: мне не за что извиняться перед народом

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ему не за что извиняться перед белорусским народом. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, воспользуется ли он этим интервью, чтобы извиниться перед народом за свою причастность к нарушениям прав человека.

"Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN", - ответил белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что в целом ему не за что извиняться, передает РИА Новости.