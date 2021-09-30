Лига Европы: "Спартак" одержал волевую победу над "Наполи"

В Неаполе только что завершился матч 2-го тура Лиги Европы в группе С между "Наполи" и московским "Спартаком". Победу со счетом 3:2 одержала российская команда.

На голы неополитанцев, забитые Элифом Элмазом (1-я минута) и Виктором Осимхеном (90+4), "Спартак" ответил точными ударами Квинси Промеса (55-я и 90-я минуты) и Михаила Игнатова (80-я).

Отметим, что на 30-й минуте "Наполи" остался в меньшинстве – с поля был удален защитник Мариу Руй.