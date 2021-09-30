Власти Сочи отменили "Ласточку" в Анапу - СМИ

Власти Сочи приняли решение отменить электричку "Ласточка", курсировавшую между Сочи и Анапой - уже с 30 сентября она перестала ходить по маршруту, сообщает сочинский городской портал "Sochi24.tv".

Сайт РЖД уже прекратил продажу билетов на этот поезд. Но между городами-курортами продолжает летать самолет, напомнили в горадминистарции города-курорта, передает портал Юга.ру.

Добраться из Сочи в Анапу на самолете можно за 50 минут, в то время, как "Ласточка" находилась в пути семь часов. Кроме того, стоимость билета на самолет осталась прежней - около 2,5 тыс рублей, - говорится в сообщении.