Красный крест: к зиме в Афганистане может не остаться системы здравоохранения

Система здравоохранения Афганистана стоит на грани коллапса, заявил глава подразделения Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азиатско-тихоокеанском регионе Александр Матеу, пишут европейские СМИ.

"Люди могут согласиться проработать без зарплаты еще несколько недель, но в какой-то момент медикаменты закончатся. Если ты не можешь даже включить свет, если тебе нечего предложить посетителям твоей клиники, придется закрыть двери", - пояснил он.

Экономика Афганистана пришла в упадок с приходом к власти "Талибана" (запрещено в РФ), значительное влияние этот кризис оказал на систему здравоохранения страны.

Медики в Афганистане - более 20 тыс человек - в настоящее время или не работают или работают, не получая зарплату, поделился Матеу. Если ситуация сохранится и в стране не появятся деньги на выплаты зарплаты медикам, с приходом зимы может прийти "крупный гуманитарный кризис".

В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Афганистане функционирует менее 20% медицинских учреждений, две трети больниц остались без необходимых лекарств.