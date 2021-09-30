Главная » Новости

Молдавия и "Газпром" продлили контракт на поставку газа на месяц

Молдавия и &quot;Газпром&quot; продлили контракт на поставку газа на месяц

Контракт на поставку в Молдавию российского газа продлили до конца октября. Об этом написал в Facebook курирующий переговоры с российской компанией министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Ранее контракт должен был завершиться в сентябре.

"Чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между "Молдовагаз" и "Газпромом" на один месяц. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре", - поведал Спыну.

1235 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!