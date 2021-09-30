Хабиб Нурмагомедов ждет ответа от Хасбика

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в соцсети Instagram фотографию с блогером Хасбуллой Магомедовым, известным под прозвищем Хасбик.

Ранее Хасбик, чей рост не превышает метра, а вес - 20 кг, собирался провести бой с певцом схожей комплекции Абдурозиком.

"С моим мальчиком. Хасбик, я жду ответа", - подписал фотографию Хабиб.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.