В Дубае открывается Expo 2020

В Дубае началась торжественная церемония открытия Всемирной выставки Expo 2020.

Мероприятие, отложенное на год из-за пандемии коронавируса COVID-19, проходит под лозунгом "Объединяя умы и создавая будущее".

На открытии демонстрируется уникальное шоу, созданное с использованием самых последний технологий и визуального контента, его транслируют на огромный сферический купол на площади Al Wasl Plaza, открытие идет в прямом эфире более чем в 430 местах по всем ОАЭ.

Официально Expo 2020 откроется 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года, в ней примут участие более 190 стран, включая Россию, а также различные организации, фонды и образовательные структуры. На выставке участники со всего мира продемонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Ожидается, что выставку за 182 дня посетит около 25 млн человек.

Expo проводятся раз в пять лет с 1851 года. В этом году всемирная выставка впервые в истории проводится в регионе Ближнего Востока.