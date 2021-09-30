РФ обратится в МАГАТЭ из-за возникновения альянса AUKUS

Россия собирается ставить по линии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вопросы, связанные с созданием альянса AUKUS. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций с США в Женеве

"В Вене, по линии МАГАТЭ мы будем эти вопросы ставить. Ранее мы их уже изложили американцам через посла в Москве Салливана. В эти дни аналогичную работу проводим в Канберре и Лондоне", - цитирует его РИА Новости.

"Мы также воспользовались сегодняшней встречей для того, чтобы изложить американцам, достаточно прямо, наши озабоченности, связанные с созданием ими совместно с Великобританией и Австралией нового высокотехнологического партнёрства AUKUS, в рамках которого предполагается передача технологий ядерной двигательной установки Австралии в контексте ожидаемого создания серии атомных подводных лодок", - сказал Рябков журналистам.

По словам замглавы российского МИД, РФ указала на то, что "подобного рода действия плохо стыкуются с режимом нераспространения, включая его аспект, связанный с обеспечением гарантий непереключения ядерной деятельности с мирных на военные нужды".

Напомним, 16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS).