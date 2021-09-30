В Ингушетии и Чечне будут запущены туры выходного дня

"Российские железные дороги" (РЖД) запустят ретропоезда на паровой тяге в рамках однодневных туров и туров выходного дня в Чечне и Ингушетии, говорится в соглашении, подписанном в ходе железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Минеральных Водах.

В соответствии с документом, в Чечне будут созданы новые туристические маршруты с использованием железнодорожного транспорта, ретропоездов на паровой тяге в рамках однодневных туров, туров выходного дня.

Также планируется использование железнодорожного подвижного состава для доставки экскурсантов к местам проведения спортивных соревнований и массовых праздников, организации экскурсий и путешествий с участием школьников.

В Ингушетии будут созданы железнодорожные туристические маршруты, направленные на развитие санаторно-курортного комплекса республики, а также благоприятных условий для развития экскурсионного железнодорожного "ретродвижения" на паровой тяге, в том числе на участке Назрань - Минеральные Воды.