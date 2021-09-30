Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 1 декабря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе режим повышенной готовности до 1 декабря 2021 года.

Согласно постановлению, на Кубани необходимо подписал по-прежнему носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Режим самоизоляции предписано соблюдать лицам из групп риска - жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и прочими хроническими заболеваниями, а также лицам, старше 65 лет.

Краснодарском крае с начала пандемии заразились 73 910 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Краснодарском крае с начала пандемии заразились 73 910 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 233 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России выявлены 7 511 026 случаев заражения.