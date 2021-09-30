Житель Ташкента украл из банкомата 165 млн сумов

Правоохранители задержали в Ташкенте мужчину, который вскрыл банкомат и украл 165 млн сумов.

Злоумышленник вскрыл банкомат в час ночи 18 сентября. Запись с видеокамеры с массиве "Авиасозлар" показала, что молодой человек в кепке подошел к банкомату с инструментами и стал его ломать, сообщили в ГУВД Узбекистана.

На следующий день преступник был пойман. Безработный, ранее неоднократно судимый 24-летний уроженец Ташкента сообщил, что был пьян и ему очень нужны были деньги. В ходе обыска были изъяты 73 млн сумов, остальные он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража в особо крупном размере).