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В Ереване арестован бывший глава Минобороны Армении

В Ереване арестован бывший глава Минобороны Армении

Суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ованнисян.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и заключить под арест сроком на два месяца бывшего министра обороны Давида Тонояна", - цитирует Ованнисяна ТАСС.

По словам адвоката, защита бывшего главы оборонного ведомства собирается обжаловать решение об аресте в апелляционном суде.

Ранее сегодня следственный департамент СНБ Армении объявил о задержании экс-министра обороны Давида Тонояна, которого обвиняют в хищении $4,5 млн,

Напомним, Давид Тоноян занимал пост главы Минобороны Армении с мая 2018 по ноябрь 2020 года.

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Вестник Кавказа

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