Рябков: РФ и США достигли прогресса в переговорах по стратегической стабильности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности, что РФ и США достигли "медленного прогресса" в переговорах по кибербезопасности,

"Из того, что мне известно, я делаю вывод, который можно описать в двух словах – это медленный прогресс. Но это само по себе тоже хорошо", - сказал Рябков.

Замминистра акцентировал внимание на том, что у Москвы и Вашингтона есть желание продолжать совместную работу по вопросам стратегической стабильности, несмотря на множество расхождений. В частности, он отметил, что стороны договорились создать две рабочие группы, которые будут заниматься профильной тематикой. "В начале мы должны продолжить обмен сигналами, которые составляют на данном этапе содержание проводимой работы. Это можно осуществлять и в рабочем порядке", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Он пояснил, что первая рабочая группа будет заниматься принципами и задачами будущего контроля над вооружениями, а вторая группа - потенциалами сторон в этой сфере, а также действиями друг друга, которые могут иметь стратегический эффект.