Главная » Новости

Азербайджанский пограничник подорвался на мине под Зангиланом

Азербайджанский пограничник подорвался на мине под Зангиланом

В четверг, 30 сентября, в Зангиланском районе Азербайджана на мине подорвался военнослужащий, он госпитализирован. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе республики.

В ГПС уточнили, что младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу подорвался на противопехотной мине на пути к боевому пункту несения службы около 15:00.

Военнослужащий с ранениями был эвакуирован вертолетом в военный госпиталь в селе Ахмедбейли Физулинского района.

1300 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!