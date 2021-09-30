Азербайджанский пограничник подорвался на мине под Зангиланом

В четверг, 30 сентября, в Зангиланском районе Азербайджана на мине подорвался военнослужащий, он госпитализирован. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе республики.



В ГПС уточнили, что младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу подорвался на противопехотной мине на пути к боевому пункту несения службы около 15:00.

Военнослужащий с ранениями был эвакуирован вертолетом в военный госпиталь в селе Ахмедбейли Физулинского района.