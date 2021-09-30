Северную Осетию газифицируют к 2025 году

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что газификация Северной Осетии может завершиться до 2025 года.

"Если руководством региона и оператором газификации будут сохранены столь высокие темпы газификации, то, уверен, мы завершим технически возможную газификацию республики до 2025 года", - приводит пресс-служба Минэнерго слова Шульгинова.

Министр подчеркнул, что не стоит забывать об отдаленных высокогорных населенных пунктах - там стабильность энергоснабжения особенно важна.

На реализацию программы развития газоснабжения и газификации Северной Осетии до 2025 года "Газпром" планирует направить 1,266 млрд рублей, передает "Интерфакс".