Гарибашвили: Грузия проведет свободные и прозрачные выборы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на встрече с представителями Национального демократического института США (NDI) и Международного республиканского института (IRI), что Грузия делает все необходимое для проведения свободных и прозрачных выборов в соответствии с международными стандартами.

По словам главы правительства, после 2012 года действующие власти провели шесть выборов, которые были оценены международным сообществом как свободные и демократические.

Гарибашвили отметил, что грузинское правительство ценит интерес партнеров, поддержку и участие в процессе дальнейшей консолидации демократических институтов в стране. Он также поблагодарил представителей NDI и IRI за отправку наблюдателей на выборы в органы местного самоуправления в период пандемии коронавируса COVID-19, отметив их вклад в процессе дальнейшего улучшения избирательной системы Грузии.

Помимо этого, премьер Грузии заверил, что правительство проведет безопасные выборы с полным соблюдением всех правил, как это было в 2020 году.

Напомним, 2 октября в Грузии состоится выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.