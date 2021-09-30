В Центробанке считают, что годовая инфляция в России вернется к цели в 4% к концу 2022 года

Согласно проекту основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ РФ до 2024 года, годовая инфляция вернется к уровню в 4% к концу будущего года.

"Возвращение годовой инфляции к цели [в базовом сценарии] ожидается к концу 2022 года. В этом сценарии средняя за 2022 год ключевая ставка будет находиться в диапазоне 6-7% годовых. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции ключевая ставка вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых", - говорится в документе.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что заявляла, что возвращение инфляции к цели ожидается во втором полугодии 2022 года. В будущем году инфляция в России прогнозируется в диапазоне 4-4,5%. В 2023 году и в дальнейшем, согласно базовому сценарию, инфляция будет находиться вблизи 4%.