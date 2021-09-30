На трассе Алматы - Бишкек столкнулись четыре автомобиля

Утром 30 сентября на республиканской трассе Алматы-Бишке произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Авария случилась в Жамбылском районе недалеко от районного центра Узын-агаш примерно в 08:00 по местному времени.

Согласно предварительным данным, 47-летний водитель автомашины "Нива-2121", двигаясь в западном направлении по автодороге Алматы-Бишкек, не справился с управлением и столкнулся с грузовой машиной "Фотон". Далее автомашина по инерции въехала в фонарный столб и вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями BMW-525 и Mitsubishi.

В результате полученных травм водитель "Нивы" скончался на месте происшествия. В ДТП также пострадали 22-летний водитель BMW и 44-летний пассажир Mitsubishi.

По факту аварии начато уголовное расследование, передает "Sputnik Казахстан".