В Грузии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для педагогов

В Грузии вакцинация от коронавируса COVID-19 может стать обязательной для педагогов. Об этом сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

"Насколько я знаю, сегодня внесли законопроект, предполагающий, что все педагоги должны быть привиты. Все страны сделали это", - цитирует его "Грузия Online",

Церцвадзе подчеркнул, что в мире всегда что-то бывает и принудительным.



"Свобода выражения мнения и свобода личности верховны, однако, что-то и принудительно", - сказал директор больницы.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 613 012 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 585 071 человек, умерли - 8946. На сегодняшний день в стране сделано 1 785 862 прививки от COVID-19.