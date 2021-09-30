Путин и Токаев обсудили экологию и "зеленую" энергетику

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи обсудили потенциал сотрудничества двух стран в сфере "экологии и зеленого роста".

Оба лидера приняли участие в пленарном заседании XVII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел 28-30 сентября.

По словам Путина, межрегиональное взаимодействие вносит значительный вклад в расширение российско-казахстанского сотрудничества. В этом году оно выходит на новый уровень, ожидается рекордный объем товарооборота - до $20 млрд.

Токаев отметил взаимодействие двух стран в сфере энергетики, совместное освоение месторождений.

Президенты уделили внимание возможностям двух стран в области декарбонизации экономики, развития газовой, водородной, атомной энергетики, "зеленой" энергетики.

Российский лидер заявил, что страна движется в направлении низкоуглеродной экономике, многое делается для снижения уровня загрязнения атмосферы при производстве и транспортировке природного топлива.

"Мы готовы поделиться всеми наработками, опытом с коллегами из Казахстана", - сообщил он.

В планах республики, напомнил Токаев, к 2060 году прийти к углеродной нейтральности, для этого разрабатывается долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития. Он заверил, что Казахстан заинтересован в обмене опытом с Россией по данной проблематике, а также призвал выработать общую позицию относительно соответствия вводимых норм международным соглашениям, прежде всего в рамках Всемирной торговой организации.