Лукашенко прокомментировал слухи о вхождении Беларуси в состав России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью CNN, что вопрос о вхождении республики в состав России вообще не стоит на повестке дня.

"Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", - поведал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства. "У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать", - цитирует его агентство БелТА.

Лукашенко также назвал безосновательными разговоры о том, что Беларусь, развивая сотрудничество с Россией, может лишиться независимости и стать форпостом на западном направлении.