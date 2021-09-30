В МИД заявили, что визит Минской группы ОБСЕ в Карабах поспособствует встрече Алиева и Пашиняна

Визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах содействовал бы возможной встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Эту мысль он озвучил, комментируя заявление Ильхама Алиева о том, что его переговоры с Пашиняном возможны в том случае, если встреча будет организована Минской группой ОБСЕ.

Представитель МИД отметил, что Россия всегда исходила из того, что регулярный диалог на высоком и высшем уровнях способствует решению проблемных вопросов.

"Именно благодаря интенсивным контактам президента России [Владимира] Путина с лидерами Азербайджана и Армении удалось остановить кровопролитие в Карабахе, подписать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, заложившее основы для налаживания мирной жизни в регионе», - напомнил Зайцев.

Он добавил, что "организация такого рода встреч на высшем уровне требует серьезной подготовки". "Исходим из того, что поездка сопредседателей Минской группы в регион как раз и будет содействовать созданию благоприятных условий для этого", - сказал дипломат.