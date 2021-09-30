В Московской области усилили контроль за ношением масок

В транспорте Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства транспорта региона.

Проверки проходят в автобусах, электропоездах, такси, аэропортах. В рейдах принимают участие инспекторы Минтранса Московской области и волонтеры.

В пресс-службе уточнили, что за проезд в общественном транспорте Подмосковья без маски или респиратора предусмотрен штраф в размере 5 тыс рублей.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Московской области выявлены 449 157 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 391 753 жителя Подмосковья региона, умерли - 8187.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 233 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России выявлены 7 511 026 случаев заражения.