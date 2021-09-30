Гарибашвили пообещал арестовать Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет арестован, если вернется в страну. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя намерение экс-главы государства вернуться в Грузию 2 октября.

"Если приедет, мы его арестуем, кто помешает этому, тоже будет арестован, что я еще могу вам сказать", - сказал глава правительства.

По его словам, для этого не нужны 100 тыс человек, хватит 10 полицейских, опытных людей, которые его задержат. "Государство полностью готово к тому, чтобы обеспечить порядок, чтобы не было помех исполнению закона, и все это мы сделаем мирно", - цитирует Гарибашвили "Грузия Online".

Напомним, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что 2 октября вернется в страну. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - написал экс-глава государства на своей странице в Facebook.