Голикова: в России снова наступает сложный период в связи с COVID-19

В России снова растет заболеваемость коронавирусом, наступает сложный период, констатировала в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", - сообщила Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

За минувшие сутки в России выявили 23 888 случаев коронавируса - максимум с конца июля, число умерших достигло нового антирекорда - 867 смертей за сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в сентябре в России начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, а также подъем заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов.