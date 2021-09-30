"Талибан" призывает Турцию участвовать в восстановлении Афганистана

К Турции с призывом участвовать в реализации проектов по восстановлению и развитию Афганистана обратился заместитель председателя временного афганского правительства, сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ), мулла Абдул Гани Барадар.

Обращение поступило в четверг в Кабуле в ходе встречи Барадара с послом Турции Джихадом Эргинаем, уточняется на странице "Исламского эмирата Афганистан" (так талибы называют государство) в Twitter.

В сообщении говорится, что "Барадар подчеркнул, что между двумя странами сохраняются положительные взаимоотношения, и призвал [Турцию] к [участию в] реализации проектов по восстановлению и развитию [Афганистана] на всей территории страны".

Посол Турции заверил, что его страна "ожидает установления стабильности в Афганистане и открыта к сотрудничеству в различных сферах", в том числе в вопросе реконструкции и обеспечения безопасности аэропорта Кабула.