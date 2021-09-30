МРОТ в России превысит 13,6 тыс рублей

В будущем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 13 617 рублей.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц", - говорится в законопроекте, представленном правительством в Госдуму.

Таким образом, предполагается повысить МРОТ на 825 рублей. "Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников", - сообщается в пояснительной записке к документу.

С текущего года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы в России устанавливается в размере 42%, соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет.