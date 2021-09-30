Воспитатель оштрафована за пощечину ребенку на Ставрополье

Женщина, работающая воспитателем в детском саду, признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Георгиевске. Об этом пишут ставропольские СМИ.

Педагог, ударившая малолетнего ребенка по лицу, оштрафована на 10 тыс рублей, кроме того, с нее взыщут 30 тыс рублей в пользу законного представителя малыша как компенсацию морального вреда, передает "Сайт Ставрополя 1777".

Как установило следствие, в марте текущего года подсудимая нанесла один удар ладонью по щеке мальчика, от чего на коже остался след.