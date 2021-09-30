В Дагестане будут выпускать уличную мебель из переработанного пластика

В Кизилюрте заработал первый в республике цех по переработке пластика и изготовлению на его основе уличной мебели.

"Современная технология по переработке пластика представлена во многих крупных городах России, на территории же Дагестана именно Кизилюрт стал первым городом, где открылся такой цех. Сегодня в цехе уже успешно запущено производство уличной мебели", - информирует администрация города.

В цехе производят лавочки, столики, беседки и урны, внешне напоминающие деревянные изделия.

Отмечается, что технология безвредна не только для окружающей среды, но и для изготовителей, передает ТАСС.