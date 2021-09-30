Опубликованы результаты очередного теста Гахария на наркотики

Экс-премьер-министр Грузии, лидер партии "За Грузию" получил результаты нового анализа на наркотики. Такое сообщение распространила пресс-служба политического движения.

Ранее, 18 сентября Гахария предал огласке результаты тестирования крови, из которых следует, что в его организме нет запрещенных веществ.

В этот раз политик сдавал на анализ волосы: такой тест выявляет возможное употребление наркотиков в более долгий период.

Специалисты должны были определить наличие в волосах политика наиболее распространенных наркотиков как природного, так и синтетического происхождения.

"В заключении указано, что в результате исследования образца волос Георгий Гахария не было подтверждено употребление любого из вышеупомянутых наркотических веществ", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.