Долги СКФО за электричество препятствуют ремонту сетей

Долги перед энергетиками на Северном Кавказе приводят к недофинансированию ремонтных программ, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Особо остро недофинансирование сказывается на надежности работы распределительного сетевого комплекса", - отметил он на заседании федерального штаба по подготовке к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов Северо-Кавказского федерального округа.

Шульгинов также отметил, что за январь-август на Северном Кавказе выросла аварийность в электросетях. "Это связано с непогодой, в первую очередь в Дагестане и Чеченской Республике", - приводит его слова ТАСС.