Ответственность за сопротивление властям станет уголовной в Узбекистане

Сенат Узбекистана принял законопроект, предусматривающий ответственность за сопротивление представителям власти, такое сообщение распространила пресс-служба верхней палаты парламента.

"Усиливаются меры наказания в Уголовном кодексе за оказание активного сопротивления законной деятельности представителя власти, который исполняет свой служебный долг, или лицу, исполняющему гражданский долг", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

Кроме того, изменения вносятся и в Кодекс об административной ответственности. Согласно им, усиливается ответственность за невыполнение законных требований правоохранителя или нацгвардейца, сопротивление исполнению ими служебных обязанностей, аналогично - и по отношению к представителю власти.