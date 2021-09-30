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Ответственность за сопротивление властям станет уголовной в Узбекистане

Ответственность за сопротивление властям станет уголовной в Узбекистане

Сенат Узбекистана принял законопроект, предусматривающий ответственность за сопротивление представителям власти, такое сообщение распространила пресс-служба верхней палаты парламента.

"Усиливаются меры наказания в Уголовном кодексе за оказание активного сопротивления законной деятельности представителя власти, который исполняет свой служебный долг, или лицу, исполняющему гражданский долг", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

Кроме того, изменения вносятся и в Кодекс об административной ответственности. Согласно им, усиливается ответственность за невыполнение законных требований правоохранителя или нацгвардейца, сопротивление исполнению ими служебных обязанностей, аналогично - и по отношению к представителю власти.

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Вестник Кавказа

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