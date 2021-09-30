Сель отрезал от мира два села в Дагестане

Два села в Тляратинском и Шамильском районах Дагестана остались без автосообщения из-за размытых дорог, информирует пресс-служба регионального Минтранса, уточняя, что в настоящее время на месте ведутся восстановительные работы.

Также в ведомстве отметили, что на определенных горных участках в Цумадинском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке движение из-за непогоды организовано по временной схеме.

Синоптики Росгидромета предупреждают, что 30 сентября в республике ожидаются сильные осадки.