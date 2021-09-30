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Нарушители пожарной безопасности пополнили бюджет Адыгеи

Нарушители пожарной безопасности пополнили бюджет Адыгеи

Более 600 тыс рублей штрафов было выписано инспекторами с начала года в Адыгее нарушителям противопожарной безопасности в лесах, информирует пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"За нарушения правил пожарной безопасности лесными инспекторами наложено штрафов на общую сумму около 600 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе по итогам заседания республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Уточняется, что в этом году лесных пожаров на территории республики не зарегистрировано.

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Вестник Кавказа

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