МИД РФ: организация встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна требует серьезной подготовки

Организация Минской группой ОБСЕ новых переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна требует серьезной подготовки, заявил сегодня заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" Олега Кусова об оценке согласия азербайджанского лидера на личную встречу с армянским премьером под эгидой МГ ОБСЕ.

"Россия всегда исходила из того, что регулярный диалог, в особенности на высоком и высшем уровне, способствует достижению взаимопонимания и поддержанию конструктивной атмосферы для решения проблемных вопросов", - прежде всего сказал Алексей Зайцев.

"Именно благодаря интенсивным контактам президента России с лидерами Азербайджана и Армении удалось остановить кровопролитие в Карабахе и подписать трехстороннее Заявление от 9 ноября 2020 года, заложившее основу для налаживания мирной жизни в регионе", - заявил заместитель официального представителя МИД России.

"Как вы понимаете, организация такого рода встреч на высшем уровне требует серьезной подготовки. Исходим из того, что поездка сопредседателей Минской группы в регион как раз и будет содействовать созданию благоприятных условий для этого", - заключил он.

Напомним, ранее президент Азербайджана в интервью телеканалу France 24, отвечая на вопрос о возможном звонке Пашиняну, пояснял, что обычно все встречи на высшем уровне проводились в рамках Минской группы ОБСЕ, так что сам он за все время, пока руководит страной, ни разу не проводил телефонных переговоров с лидерами Армении.

"Наверное, такой подход не самый правильный путь для этого. Но если сопредседатели Минской группы выступят с предложением о такой встрече, то мы, конечно, не будем против", - подчеркивал глава государства.