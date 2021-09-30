Саркози планирует обжаловать приговор

Бывший президент Франции Николя Саркози намерен обжаловать решение суда по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2012 года, заявил адвокат политика Тьерри Эрзог.

"Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. И я сделаю это немедленно", - приводит слова Эрзога РИА Новости.

Напомним, что суд Парижа приговорил Саркози к одному году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года.