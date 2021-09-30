Ильхам Алиев - Си Цзиньпину: Китай является дружественным государством для Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Днем образования КНР. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы государства.

Он констатировал, что на сегодняшний день Китай благодаря всестороннему и динамичному развитию входит в число ведущих стран мира. "Крупномасштабные программы, инфраструктурные проекты, реализуемые под Вашим дальновидным руководством, служат росту с каждым днем экономической мощи и международного авторитета страны, а также возвышению Китая. Созданная по Вашей инициативе гигантская платформа транснационального сотрудничества "Один пояс - один путь" вносит вклад в расширение торгово-экономических связей на евразийском пространстве", - обратил внимание Ильхам Алиев.

Глава государства выразил уверенность, что Китай является надежным партнером и дружественной для Азербайджана страной, ярким примером крепких дружеских отношений, доверия, солидарности Баку и Пекина служит взаимная поддержка во время пандемии COVID-19,

Ильхам Алиев пояснил, что Азербайджан придает важное значение развитию отношений с Китаем, дальнейшему расширению сотрудничества, в связи с чем Баку радует расширение и насыщение новым содержанием двусторонних связей, в основе которых лежат древние и богатые традиции.

"Участие китайских компаний в восстановлении и реконструкции Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов нашей страны, хорошие результаты, которых мы достигли в транспортной, логистической, инфраструктурной, инвестиционной, энергетической и других сферах, и дальнейшие перспективы свидетельствуют о высоком уровне азербайджано-китайского партнерства", - подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что шаги, реализуемые в рамках проекта "Один пояс - один путь", выгодное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах, в основе которого лежат взаимные доверие и поддержка, совместными усилиями Баку и Пекина и впредь будут успешно продолжаться на благо народов Азербайджана и Китая.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, отношения Азербайджана с Китаем всегда были на высшем уровне. "Если рассматривать в историческом ракурсе, Китай и Япония были первыми азиатскими странами, где Азербайджан открыл свои дипломатические представительства. Один из первых визитов в Азию президент Гейдар Алиев совершил именно в Китай. До сих пор прямые рейсы в Азию из Азербайджана следуют именно в Китай, что тоже о многом говорит", - прежде всего сказал он.

"Основным экономическим аспектом наших отношений является торговля. Кроме того, Китай в рамках проекта "Один пояс - один путь" заинтересован развивать инфраструктуру для транспортировки своих грузов. Даже вне этого проекта Китай в настоящее время активно использует в качестве альтернативного пути грузоперевозок в Европу маршрут через Каспийское море и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Одновременно стоит отметить, что имеется соглашение на инвестиционные проекты общей суммой порядка $800 млн, которые Китай планирует вложить в Азербайджан", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"Что касается карабахского реабилитационного проекта, то активного вовлечения Китая пока нет - однако это не значит, что его не будет происходить. Мы только вышли из лета, которое бывает пассивным. Думаю, в осенний период мы будем слышать больше информации о том, что не только Китай, но и другие азиатские страны проявляют интерес к участию в восстановлении освобожденных территорий. Основная формула для Азербайджана - привлекать к возрождению Карабаха и Зангезура дружественные страны, и Китай является одной из таких стран", - заключил экономист.