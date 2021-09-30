Осетинский театр кукол прибыл в Хакасию

Северо-Осетинский театр юного зрителя "Саби" (Малыш) приехал в Хакасию с гастролями. Об этом сообщает минкульт Хакасии.

"Артисты театра кукол порадовали ребят и их родителей тремя работами. Это армянская сказка "Абрикосовое дерево", спектакль "Дочь солнца" (основан на нартском эпосе), спектакль "И мы защищали Родину" (поставлен по пьесе А. Быкова "Ленинградская легенда")", - отмечается в пресс-релизе.

Артисты из Северной Осетии выступили в Усть-Абакане, а также в Минусинске (Красноярский край). В ближайшее время ожидается представление в поселке Черемушки города Саяногорска.

Власти Хакасии пригласили осетинский театр выступить в 2022 году на международном эколого-этнических фестивале театров кукол "Чир Чайаан", который проходит в регионе.

Театр юного зрителя появился в 1940 году. Первый его спектакль - "Колобок". До 1958 года спектакли ставили только на русском языке, но после появились и осетинские актерские труппы.