Эрдоган рассказал, что обсуждал с Путиным сотрудничество в космосе, судостроении и атомной энергетике

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обсуждал накануне на переговорах с российским президентом возможное расширение сотрудничества по ряду направлений, включая космос и строительство новых атомных электростанций. Об этом турецкий лидер сообщил сегодня.

По его словам, команды оценят, какие шаги могут быть реализованы в данном направлении, затем будут определены сроки и дорожная карта.

"Надеюсь, мы продвинемся в этом вопросе. Другими словами, в космических исследованиях есть гораздо более продвинутое предложение. Они предложили, чтобы мы вместе работали над строительством одной платформы на суше и одной в море и запуском с них ракет в космос", - цитирует Эрдогана Anadolu.

Президент Турции также указал, что на переговорах обсуждались возможные шаги в строительстве авиадвигателей, а также шаги в отношении боевых самолетов и судостроения, вплоть до подводных лодок. "Надеюсь, и здесь у нас будут совместные шаги с Россией. Мы продолжим работу, останавливаться не намерены", - отметил глава государства.

Турецкий лидер заявил, что власти намерены построить в стране три АЭС, так что он спросил у Владимира Путина, есть ли возможность построить совместно и две оставшиеся атомные станции. "Он ответил: "Давайте поработаем над этой темой", - сказал он.