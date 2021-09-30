Гидрометцентр объяснил облачность в Москве осенним антициклоном

Низкая облачность – особенность осенних антициклонов, на следующей неделе облаков должно стать меньше, делятся прогнозом специалисты Гидрометцентра.

"Столичный регион по-прежнему остается под влиянием обширного антициклона, раскинувшегося над Европейской Россией. Атмосферное давление будет высоким", - говорится в сообщении.

"Вот такая особенность осенних антициклонов – в один прекрасный день ласковый солнечный поток перекрывается низкой облачностью, которая формируется в инверсионном слое или под ним. Инверсия – это, когда температура не падает, а повышается с высотой, при этом замедлено вертикальное перемешивание воздуха", - приводит сообщение ТАСС.