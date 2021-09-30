В Москве мигрант хотел умереть из-за безответной любви

В районе Новой Москвы гастарбайтер из Средней Азии угрожал покончить собой из-за безответной любви.

Известно, что 23-летний Мухаммед делал ремонт в коттедже. Ему позволили жить внутри дома, пока тот проводил ремонтные работы. Хозяйка часто приезжала на стройку и доброжелательно общалась с мигрантом.

В итоге парень влюбился в россиянку, признался ей в любви и даже объявил день свадьбы. Но получил несколько отказов.

Мужчина принял решение покончить собой на крыше ее дома. Спасатели несколько часов уговаривали Мухаммеда слезть. После долгих уговоров юноша слез с крыши дома.