Почетное звание "хранитель традиций" появится в России

Члены Совета федерации проработают вопрос об учреждении в России почетного звания "хранитель традиций", заявила глава комитета верхней палаты по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Соответствующая рекомендация для Минкультуры содержится в проекте итогового документа VIII Парламентского форума "Историко-культурное наследие России": в ней предлагается инициировать учреждение почетного звания "хранитель традиций", которое будет приравнено к званию "ветеран труда", в том числе и по части льгот.

"Такие предложения нам поступили еще до начала форума, они были подтверждены в ходе его работы. Мы как профильный комитет поддерживаем такое начинание, но не в ключе приравнять [звания], а по аналогии", - приводит слова сенатора ТАСС.

Гумерова уточнила, что социальные льготы необходимо предоставить, чтобы звание было не просто почетным, но и выгодным.