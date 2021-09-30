Сербия и Косово при посредничестве ЕС договорились о снижении напряженности

Сербия и частично признанное Косово договорились о снижении эскалации. Об этом через Twitter сообщил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

"После двух дней интенсивных переговоров мы достигли соглашения о деэскалации", - написал Лайчак, проведший в Брюсселе переговоры между представителями Косово и Сербии.

Согласно документу, опубликованному представителем ЕС, силы НАТО KFOR на линии разграничения в Косово будут заменены приштинским спецназом. Последний, в свою очередь, будет отведен от КПП "Ярине" и "Брняк" 2 октября с 09:00 до 17:00 по Московскому времени.

ЕС, Сербия и Косово также условились создать рабочую группу для решения проблемы номеров ТС жителей Северного Косово, где живут сербы. Власти Косово требуют вешать на автомобили косовские номера, тогда как сербы ездят с сербскими номерными знаками.

20 сентября сотни косовских полицейских и снайперов заняли КПП "Ярине" и "Брняк". С сербских ТС начали насильно снимать сербские номера и вешать косовские, требуя пошлину в €5. Сербы отправили в район 400 автомобилей и начали мирный протест.

23 сентября косовские полицейские атаковали трех сербов. Пострадал один серб. Президент Сербии попросил Запад повлиять на Косово с тем, чтобы отвести его войска на прежние позиции.