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Онищенко призвал завершить кампанию по вакцинации от коронавируса до декабря

Онищенко призвал завершить кампанию по вакцинации от коронавируса до декабря

Кампания по вакцинации от коронавируса должна завершиться в России до декабря, призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, уточнив, что в настоящее время привиты только 41% жителей страны.

"Нам надо завершить кампанию по коронавирусу. У нас только 41% привитого населения двумя аппликациями от коронавируса. <…> Эту тему нам нужно закрыть до декабря месяца", - сказал он на заседании Совета ректоров вузов Юга России, которое проходит в четверг в Севастополе.

Онищенко добавил, что также в России стартовала кампания по вакцинация от гриппа, в ходе которой из 70 млн человек, которым необходимо поставить прививки, процедуру прошли 13 млн.

В этой связи он призвал ректоров приложить усилия к тому, чтобы увеличить темпы вакцинации. "Все есть: бесплатная вакцина, эффективная вакцина и там, и там. Нужно организовать работу", - обратил внимание Онищенко.

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Вестник Кавказа

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