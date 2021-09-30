Ставрополье предупредили о заморозках

Октябрь в Ставропольском крае начнется с минусовой температуры, предупреждают синоптики регионального Гидрометцентра. Также в каре возможны осадки, туман и ветер.

Днем столбики термометров поднимутся до плюс 13, местами по краю опустится туман, а в южной части пройдет дождь. Ветер с порывами до 18 м/c. В субботу ночные температуры будут выше нуля, днем воздух прогреется до 15 градусов.

В Ставрополе в ночь на пятницу будет от 1 до 3 градуса тепла, днем — до плюс 11 градусов, осадков не прогнозируется. Возможен ветер с порывами до 16 м/c.